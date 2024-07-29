Вагон поезда сошел с рельсов на станции Иркутск-Сортировочный

29 июля 2024 года около 5:30 по местному времени сошел один из вагонов поезда. По предварительной информации, случилось это на 35 станционном пути станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.