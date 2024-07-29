Вагон поезда сошел с рельсов на станции Иркутск-Сортировочный

29 июля 2024 года около 5:30 по местному времени сошел один из вагонов поезда. По предварительной информации, случилось это на 35 станционном пути станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что данный случай никак не сказался на расписании поездов. А все причины, обстоятельства и нанесенный ущерб на данный момент устанавливаются. На месте работает иркутский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. К счастью, пострадавших нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске начали строительство дворца бракосочетания, который вместит в себя до 100 человек.