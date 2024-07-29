Вениамин Кондратьев: Ожоговый центр на Кубани — лучший в ЮФО

— В крае создана научная школа по лечению пострадавших с травмами кожи. Наши медики разрабатывают новые и совершенствуют существующие методы лечения. Используют хирургические способы в комплексе с регенеративной медициной. Главный результат этой работы — жизнь и здоровье пострадавших, в том числе детей.