Вениамин Кондратьев: Ожоговый центр на Кубани — лучший в ЮФО

Ожоговый центр, который работает на базе краевой клинической больницы, принимает как взрослых, так и детей. Профильное отделение является единственным на Кубани и лучшим в Южном федеральном округе. Тяжелых больных доставляют в центр при помощи санавиации.
— В крае создана научная школа по лечению пострадавших с травмами кожи. Наши медики разрабатывают новые и совершенствуют существующие методы лечения. Используют хирургические способы в комплексе с регенеративной медициной. Главный результат этой работы — жизнь и здоровье пострадавших, в том числе детей.
Число поступивших в ожоговый центр превышает 1 тысячу человек в год. Основная часть из них — кубанцы. 50% всех пациентов — дети.
Ожоговое отделение принимало пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Гудермесе детей (ноябрь 2021 года), маленьких пациентов из Чечни (их доставляли вертолетом), девочку из Севастополя (ожоги, полученные во время пожара, составили 85% поверхности тела).
Еще врачи выезжают на помощь в случаях ЧС. Например, осенью 2018 года в колледже Керчи случился взрыв. Кубанские медики вылетели на вертолетах. В течение часа пострадавшим оказали помощь, в том числе высокотехнологичную.
Комбустиологическая служба Кубани — одна из лучших в России, а по ряду направлений и в мире, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.