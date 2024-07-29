В Пермском крае в начале августа установится прохладная погода с дождями

Прохладная погода с дождями установится в Пермском крае в начале августа, сообщает пермский ЦГМС.
По данным центра по гидрометеорологии и мониторинга, в понедельник 29 июля в Пермском крае будет действовать затухающий циклонический вихрь. Ожидается, что дожди в регионе будут небольшими и умеренными. Во второй половине дня на севере региона возможна грозовая активность. Прогрев воздуха в крае составит 15- 20 градусов, в краевой столице около 17−19°С.
Во вторник дожди сократятся до отдельных районов Пермского края. Днём на юге региона могут пройти грозы. В Перми дождь ожидается в ночное время. Днём температура воздуха поднимется до 22 в Прикамье и столице региона.
Согласно предварительному прогнозу пермского ЦГМС, до 4 августа в Пермском крае установится умеренно прохладная погода. Температура будет на 1−2°С ниже климатической нормы. В это время в регионе сохранятся небольшие и умеренные дожди.