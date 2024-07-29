В Пермском крае в начале августа установится прохладная погода с дождями

По данным центра по гидрометеорологии и мониторинга, в понедельник 29 июля в Пермском крае будет действовать затухающий циклонический вихрь. Ожидается, что дожди в регионе будут небольшими и умеренными. Во второй половине дня на севере региона возможна грозовая активность. Прогрев воздуха в крае составит 15- 20 градусов, в краевой столице около 17−19°С.