Еще на одной улице Краснодара запретят стоянку авто

На улице Соколова в Прикубанском округе Краснодара автомобилистам больше нельзя будет парковаться и останавливаться. На участке у дома № 82 установят запрещающие дорожные знаки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.