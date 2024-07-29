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Еще на одной улице Краснодара запретят стоянку авто

Изменения вступят в силу в августе.

Источник: KrasnodarMedia.su

На улице Соколова в Прикубанском округе Краснодара автомобилистам больше нельзя будет парковаться и останавливаться. На участке у дома № 82 установят запрещающие дорожные знаки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Запрет на стоянку и остановку автотранспорта начнет действовать с 16 августа.

Ограничения для автомобилистов вводятся для улучшения дорожной ситуации. Припаркованный на обочинах улицы транспорт становится причиной пробок на дороге и мешает другим участникам движения.