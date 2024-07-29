Южный циклон принесёт в Хабаровский край дожди, местами сильные

В середине недели, 1 августа в край выходит новый циклон из Китая, он заденет прежде всего южные районы края, под его влиянием придут дожди, местами сильные. Но и на остальной территории края лежат фронтальные разделы, а это значит, что и там ожидаются ливни. Потом наступит небольшой перерыв — 2 и 3 августа ожидается погода без осадков. В воскресенье вновь не исключены небольшие дожди.