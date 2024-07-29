Южный циклон принесёт в Хабаровский край дожди, местами сильные

На предстоящей неделе мы тепло простимся с июлем и вступим в август. И хотя нас ждет еще целый месяц тепла и плодово-фруктового изобилия, предки почему-то начинали прощаться с летом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Но мы не будет торопиться!
— В предстоящие сутки в Хабаровском крае осадки будут ослабевать, небольшие дожди сохранятся еще кое- где ночью, днем во вторник уже без существенных осадков, — рассказал ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — В среду, 31 июля ожидается погода без существенных осадков, за исключением северных районов, где местами пройдут кратковременные дожди и ливни.
В середине недели, 1 августа в край выходит новый циклон из Китая, он заденет прежде всего южные районы края, под его влиянием придут дожди, местами сильные. Но и на остальной территории края лежат фронтальные разделы, а это значит, что и там ожидаются ливни. Потом наступит небольшой перерыв — 2 и 3 августа ожидается погода без осадков. В воскресенье вновь не исключены небольшие дожди.
В крае прогнозируется ветер северо-восточный, который сменится на южный и юго-восточный, 5−9 метров в секунду, местами 9−14 метров в секунду. Температурный фон остается высоким, ночные температуры +15…+20, днем +23…+30 градусов.
В Хабаровске в предстоящие сутки ночью сохранится небольшой дождь, дальше установится погода без существенных осадков. 1 августа с приходом циклона на сутки зарядит дождь, продолжится он и в ночь на 2 августа. В воскресенье не исключен небольшой дождь. На предстоящей неделе в краевой столице воздух прогреется ночью до +15…+20 градусов, днем до +26…+29.
— В первой декаде августа ожидаются дожди, но будет тепло, температура воздуха останется около нормы или на один-два градуса выше, — говорит Никита Перерва. — Ничего необычного в таком начале августа нет. В Хабаровске обычно первые десять дней августа всегда тепло, пока ничто еще не предвещает приближение осени.
До вторжения арктического воздуха и понижения температур еще далеко. Так что помните, что на всех часах — лето!
Уровень Амура у Хабаровска 129 сантиметров, вода в реке продолжает падать. Год назад, к примеру, в этот день Амур приближался к отметке в два метра. Температура воды 23,6 градуса.