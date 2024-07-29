В Красноярском крае 30 июля ожидаются грозы и сильный ветер

В МЧС предупредили об ухудшении погоды 30 июля в районах Красноярского края.
По данным синоптиков, 30 июля в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди с ливнями, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.
Спасатели напоминают, что при сильном ветре нельзя стоять под шаткими конструкциями, не рекомендуется прятаться под деревьями. Желательно переждать непогоду в помещении.
Ранее сообщалось о том, что под Дивногорском на Мане мужчину унесло течением реки.