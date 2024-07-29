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В Красноярском крае 30 июля ожидаются грозы и сильный ветер

На севере, а также в южных и центральных районах края 30 июля ожидается ухудшение погоды.

Сейчас в Сакраменто: +15° 3 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°

В МЧС предупредили об ухудшении погоды 30 июля в районах Красноярского края.

По данным синоптиков, 30 июля в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди с ливнями, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Спасатели напоминают, что при сильном ветре нельзя стоять под шаткими конструкциями, не рекомендуется прятаться под деревьями. Желательно переждать непогоду в помещении.

Ранее сообщалось о том, что под Дивногорском на Мане мужчину унесло течением реки.