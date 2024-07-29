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В Омске на еще одной улице откроют выделенную полосу для автобусов

На улице Богдана Хмельницкого в Октябрьском округе Омска вскоре заработает выделенная полоса для общественного транспорта. Как рассказал в ходе прямой линии в понедельник, 29 июля 2024 года, глава омского дептранса Вадим Кормилец, сообщил, что на улице уже готова дорожная разметка, а в ближайшее время с запрещающих знаков снимут черную пленку.

«Впервые выделенные полосы ввели на отдельных участках проспекта Карла Маркса и они доказали свою эффективность. Пассажиры по достоинству оценили их удобство — на общественном транспорте по выделенным полосам даже в часы пик пассажиры стали перемещаться практически в два раза быстрее, чем автомобилисты. И это правильно. На улице Богдана Хмельницкого в полном объеме подрядчиком выполнены работы по нанесению дорожной разметки, все необходимые дорожные знаки установлены и водители уже сейчас руководствуются требованиями разметки и знаков. Закрыты пока запрещающие знаки. На этой неделе мы планируем выдать техническое задание и запрещающие дорожные знаки будут “расчехлены” — выделенные дорожные полосы заработают в полном объеме», — сообщил Вадим Кормилец.

Напомним, ранее глава директор омского дептранса также сообщил о судьбе популярных автобусных маршрутов № 28 и № 78, которые были открыты с началом работ по реконструкции бульвара Архитекторов.