В Омске на еще одной улице откроют выделенную полосу для автобусов

«Впервые выделенные полосы ввели на отдельных участках проспекта Карла Маркса и они доказали свою эффективность. Пассажиры по достоинству оценили их удобство — на общественном транспорте по выделенным полосам даже в часы пик пассажиры стали перемещаться практически в два раза быстрее, чем автомобилисты. И это правильно. На улице Богдана Хмельницкого в полном объеме подрядчиком выполнены работы по нанесению дорожной разметки, все необходимые дорожные знаки установлены и водители уже сейчас руководствуются требованиями разметки и знаков. Закрыты пока запрещающие знаки. На этой неделе мы планируем выдать техническое задание и запрещающие дорожные знаки будут “расчехлены” — выделенные дорожные полосы заработают в полном объеме», — сообщил Вадим Кормилец.