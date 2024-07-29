Аферисты пишут нижегородцам от имени налоговой службы

Схема мошеннических действий следующая- мошенники посредстввом электронной почты запрашивают у налогоплательщиков сведения о прогнозе поступлений. К письму прикладывается архив, в котором содержится вредоносный файл «Таблица.docx.exe». С его помощью злоумышленники получают удаленный доступ к компьютeру налoгоплательщика.