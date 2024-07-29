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Аферисты пишут нижегородцам от имени налоговой службы

После ряда определенных действий они получают удаленный доступ к компьютеру налогоплательщика.

Источник: Аргументы и факты

Аферисты пишут нижегородцам от имени налоговой службы. Об этом сообщает УФНС России по Нижегородской области.

Схема мошеннических действий следующая- мошенники посредстввом электронной почты запрашивают у налогоплательщиков сведения о прогнозе поступлений. К письму прикладывается архив, в котором содержится вредоносный файл «Таблица.docx.exe». С его помощью злоумышленники получают удаленный доступ к компьютeру налoгоплательщика.

В ведомстве напоминают, что налоговая служба не рассылает подобных писем на электронную почту.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Городца отдала мошенникам 2,3 млн рублей.