Аферисты пишут нижегородцам от имени налоговой службы. Об этом сообщает УФНС России по Нижегородской области.
Схема мошеннических действий следующая- мошенники посредстввом электронной почты запрашивают у налогоплательщиков сведения о прогнозе поступлений. К письму прикладывается архив, в котором содержится вредоносный файл «Таблица.docx.exe». С его помощью злоумышленники получают удаленный доступ к компьютeру налoгоплательщика.
В ведомстве напоминают, что налоговая служба не рассылает подобных писем на электронную почту.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Городца отдала мошенникам 2,3 млн рублей.