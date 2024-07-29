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В Волгограде дожди собьют температуру до +28

В середине недели ожидается небольшое похолодание.

Сейчас в Сакраменто: +16° 2 м/с 77% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Волгограде рабочая неделя началась с жаркого понедельника, уже утром 29 июля ждать автобус на остановках было тяжело. Но после сегодняшних +34 на Волгоград идет небольшое похолодание. Уже во вторник, 30 июля, днем синоптики Волгоградского ЦГМС обещают небольшой дождь, а температура воздуха снова упадет. Максимум термометры покажут +28. Днем будет ветрено, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

В среду будет еще прохладнее: вечером даже пригодится теплая одежда. Ночью, 31 июля, температура воздуха в Волгограде опустится до +15…+17. Днем будет максимум +25…+27 градусов.