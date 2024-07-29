В Волгограде дожди собьют температуру до +28

В Волгограде рабочая неделя началась с жаркого понедельника, уже утром 29 июля ждать автобус на остановках было тяжело. Но после сегодняшних +34 на Волгоград идет небольшое похолодание. Уже во вторник, 30 июля, днем синоптики Волгоградского ЦГМС обещают небольшой дождь, а температура воздуха снова упадет. Максимум термометры покажут +28. Днем будет ветрено, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.