Школьников Казани начнут обучать производству и эксплуатации БПЛА

«В школах создаются технопарки, кванториумы — это технически оснащенные центры для развития у детей современных компетенций и центры беспилотной авиации. Мы видим востребованность этих новых направлений. Для примера, на базе 98-й школы в Кванториуме в прошлом учебном году занимались порядка 250 детей из этой школы и более 1 тыс. детей из других школ города. Благодаря таким условиям раскрываются таланты наших детей. Так, робот для сбора нефти с поверхности воды в местах разливов, являющийся изобретением двух наших казанских школьников Станислава Парамонова и Кирилла Никулина из 83-го лицея, вошел в топ-8 лучших изобретений страны. Мальчишки в конце июня стали призёрами российской робототехнической олимпиады. Пятиклассник Захар Быльнов из Лицея имени Лобачевского также на этой олимпиаде занял второе место», — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.