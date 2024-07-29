Самару накроет сильнейшая магнитная буря 30 июля

В Самаре местных жителей предупредили о сильнейшей магнитной буре. Она накроет областную столицу во вторник, 30 июля 2024 года.
— Сила магнитной бури будет колебаться от 5 до 7 баллов. В этот день чувствительные горожане могут почувствовать головную боль и общее ухудшение состояния, — отмечают специалисты.
Кроме того, возможно обострение хронических заболеваний, резкие перепады артериального давления, апатия, бессонница. В зону риска попадают беременные женщины и пожилые граждане.
Напомним, в прошлый раз при сильной магнитной буре самарцы смогли увидеть северное сияние. Тогда ее сила достигла только 6 баллов.
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