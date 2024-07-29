Воронежцев предупредили о приближении сильнейшей магнитной бури

Слабая буря класса G1, по оценкам специалистов, начнется уже в ночь на вторник, 30 июля. В течение дня она будет усиливаться. Пик ожидается завтра вечером. В среду, 31 июля, возмущения магнитосферы пойдут на спад, а затем и вовсе прекратятся. В неблагоприятный период метеозависимые люди могут испытывать слабость, головную боль, скачки давления и даже проблемы со сном. В таких случаях рекомендуется пристальнее следить за своим самочувствием, пить больше воды, соблюдать баланс между работой и отдыхом, не перенапрягаться и обязательно высыпаться.