«Окунемся в прошлое»: Нужен ли Ростову дизайн-код, рассказал архитектор

До конца года в Ростове планируют принять дизайн-код города. По мнению специалистов, это скажется на туристической привлекательности, а также упростит жизнь ростовчанам, которые передвигаются по городу пешком. Кроме того, новшество поможет сохранить архитектурную среду в историческом центре Ростова.
О том, что именно подразумевается под дизайн-кодом, в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» (на волне 89,8 FM) рассказал архитектор Федор Ковтунов.
ОДНАЖДЫ ЕГО УЖЕ ХОТЕЛИ ВВЕСТИ.
— Тема с дизайн-кодом практикуется давно. Когда была Олимпиада, в Краснодарском крае впервые было принято решение привести к одному виду фасады, в том числе частного сектора, в центре города. Тогда выбирались и цветовые гаммы. По сути, это и хорошо, когда даже рекламные вывески сочетаются друг с другом.
Когда же был Чемпионат мира по футболу-2018, то в Ростове также пытались привести фасады к одному знаменателю. Тогда же были выданы и цветовые паспорта, которые разрабатывал город. И их внедряли для того, чтобы гости донской столицы любовались красотой.
И В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Однако дизайн-код, по словам эксперта, эффективен тогда, когда проект того или иного здания еще не готов. Ведь уже построенное строение намного сложнее приводить к одной цветовой гамме наряду с другими постройками.
— К примеру, давайте возьмем историческую часть города. Там уже построили многоэтажки, которые выбиваются из общей массы. И уже сложно все это привести в соответствие.
Хотя раньше в Ростове была такая практика: перед тем, как запустить объект, который будет строиться, созывалась комиссия. Собирали все структурные подразделения — начиная от архитектуры и заканчивая санэпидемстанцией. И эти организации принимали решение. Еще раз подчеркну: пока проект еще не родился, сделать это легко. А привести в соответствие тот, который уже построен и его приходят согласовывать, уже очень сложно. Хотя бы потому, что он тянет за собой большие затраты.
Поэтому, если дизайн-код Ростова будет разработан до конца года, то нужно вернуть и комиссию, которая будет заранее рекомендовать проектным организациям цветовую гамму, а те в свою очередь уведомят об этом заказчика.
КАЖДОМУ РАЙОНУ — СВОЙ.
— Скорее всего, каждый район города должен разрабатывать свой дизайн-код и предоставлять его в городскую архитектуру. Потом все это уже следует компоновать. Потому что, если разработать один код на весь город, то это будет сложно, неправильно и скучно. Ведь каждый район Ростова должен быть индивидуален.
Дизайн-код уже успешно реализован в Казани и Питере. В Краснодаре, как отмечает архитектор, тоже пытаются его сделать: город очень интенсивно развивается и привести все здания к одному цветовому коду является необходимостью.
— На самом деле, если все-таки дизайн-код будет сделан, то мы получим уютный и красивый город. И даже окунемся немного в прошлое — когда культуре формирования городских улиц уделяли большое внимание.