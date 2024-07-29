«Окунемся в прошлое»: Нужен ли Ростову дизайн-код, рассказал архитектор

Хотя раньше в Ростове была такая практика: перед тем, как запустить объект, который будет строиться, созывалась комиссия. Собирали все структурные подразделения — начиная от архитектуры и заканчивая санэпидемстанцией. И эти организации принимали решение. Еще раз подчеркну: пока проект еще не родился, сделать это легко. А привести в соответствие тот, который уже построен и его приходят согласовывать, уже очень сложно. Хотя бы потому, что он тянет за собой большие затраты.