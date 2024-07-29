В омской колонии сыграли свадьбу

В омской исправительной колонии № 4 состоялась церемония бракосочетания. Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе УФСИН России по Омской области, мужчина, который решил жениться, отбывает наказание, а его избранница находится на свободе.
В ходе церемонии бракосочетания новобрачные обменялись кольцами и дали друг другу обещание вместе преодолевать жизненные трудности. Молодожёнов поздравили с важным шагом, пожелали семейного счастья и ответственного отношения к сделанному выбору.
Новобрачные окончательно воссоединятся, когда супруг закончит отбывать срок и выйдет на волю, где его будет ждать верная жена.