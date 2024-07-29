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В омской колонии сыграли свадьбу

Мужчина, отбывающий срок, женился на своей возлюбленной, которая ждёт его на воле.

Источник: УФСИН России по Омской области

В омской исправительной колонии № 4 состоялась церемония бракосочетания. Как сообщили порталу Om1.ru в пресс-службе УФСИН России по Омской области, мужчина, который решил жениться, отбывает наказание, а его избранница находится на свободе.

В ходе церемонии бракосочетания новобрачные обменялись кольцами и дали друг другу обещание вместе преодолевать жизненные трудности. Молодожёнов поздравили с важным шагом, пожелали семейного счастья и ответственного отношения к сделанному выбору.

Новобрачные окончательно воссоединятся, когда супруг закончит отбывать срок и выйдет на волю, где его будет ждать верная жена.