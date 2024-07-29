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В Калининградской области назвали места, где установят фоторадары

Помимо стационарных комплексов будут курсировать мобильные фоторадары.

В Калининградской обрасти назвали места, где установят фоторадары. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».

Фоторадары установят в следующих местах:

  • на 19 километре трассы Калининград — Крылово через Правдинск в обоих направлениях;
  • на трассе Переславское — Круглово в пос. Переславское в обоих направлениях;
  • на 17 километре трассы Большаково — Черняховск в обоих направлениях;
  • на первом километре Приморского кольца, в сторону Калининграда;
  • на трассе Шатрово — Логвино — Кремнёво, в пос. Логвино в обоих направлениях;
  • на пятом километре автодороги Борское — Гвардейск — Истровка в обоих направлениях;
  • на десятом километре трассы Переславское — Круглово в сторону Круглово;
  • на 64 километре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров в обоих направлениях;
  • на 39 километре трассы Калининград — Полесск в обоих направлениях;
  • на привокзальной площади аэропорта Храброво.

Также будет курсировать передвижной мобильный комплекс на Северном обходе Калининграда и на Приморском кольце.

Всего до конца лета на дорогах Калининградской области будут действовать два десятка передвижных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений.

Ранее сообщалось о серьёзном ДТП на Северном объезде Калининграда. Столкнулись три автомобиля.