В Калининградской области назвали места, где установят фоторадары

В Калининградской обрасти назвали места, где установят фоторадары. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ КО «Безопасный город».
Фоторадары установят в следующих местах:
- на 19 километре трассы Калининград — Крылово через Правдинск в обоих направлениях;
- на трассе Переславское — Круглово в пос. Переславское в обоих направлениях;
- на 17 километре трассы Большаково — Черняховск в обоих направлениях;
- на первом километре Приморского кольца, в сторону Калининграда;
- на трассе Шатрово — Логвино — Кремнёво, в пос. Логвино в обоих направлениях;
- на пятом километре автодороги Борское — Гвардейск — Истровка в обоих направлениях;
- на десятом километре трассы Переславское — Круглово в сторону Круглово;
- на 64 километре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров в обоих направлениях;
- на 39 километре трассы Калининград — Полесск в обоих направлениях;
- на привокзальной площади аэропорта Храброво.
Также будет курсировать передвижной мобильный комплекс на Северном обходе Калининграда и на Приморском кольце.
Всего до конца лета на дорогах Калининградской области будут действовать два десятка передвижных и мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений.
Ранее сообщалось о серьёзном ДТП на Северном объезде Калининграда. Столкнулись три автомобиля.