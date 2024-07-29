Блогера из Иркутска шокировала стоимость отдыха на Ольхоне

Не секрет, что отдых у берегов Байкала давно перестал быть бюджетным. Не выйти в «копеечку» он сможет, только при одном условии — ехать «дикарями» с палатками и собственной едой. Блогер из Иркутска решила рассмотреть варианты отдыха на Ольхоне семьей из четырех человек. После парочки отелей, где за семь дней цена превышала 500 тысяч рублей, девушка решила, что Мальдивы будут доступнее.
— В общем друзья, Байкал нам не по карману. Мы тогда лучше на Мальдивы, дешевле как-то получается, — написала у себя в социальных сетях сибирячка.
По мнению блогера за такие цены можно легко найти четырехзвездочный отель на Мальдивах, причем еще и в первой береговой линии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, какой будет погода на Байкале в августе 2024 года. Обычно туристы называют последний месяц лета на озера бархатным сезоном, а все за счет комфортных дневных и ночных температур. В этом году погода, будет удивлять контрастами.