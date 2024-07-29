Блогера из Иркутска шокировала стоимость отдыха на Ольхоне

Не секрет, что отдых у берегов Байкала давно перестал быть бюджетным. Не выйти в «копеечку» он сможет, только при одном условии — ехать «дикарями» с палатками и собственной едой. Блогер из Иркутска решила рассмотреть варианты отдыха на Ольхоне семьей из четырех человек. После парочки отелей, где за семь дней цена превышала 500 тысяч рублей, девушка решила, что Мальдивы будут доступнее.