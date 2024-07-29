1717 потенциально опасных мест для купания нашли в Приангарье

Во всех местах купание связано с риском для жизни: подводные течения, резкие перепады глубин, мусор на дне и низкая температура воды. Во всех местах проверено наличие предупреждающих аншлагов и запрещающих знаков. С отдыхающими проведены беседы, проинструктировано более 12 тысяч человек. На акваториях выявлено 108 нарушений при перевозке людей водным транспортом. Главное нарушение — отсутствие спасательных жилетов у всех, кто находится на борту.