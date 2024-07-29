Текслер встретился с пострадавшими от наводнения жителями Еманжелинска

Глава региона отметил, что, пока вернуться в затопленные дома нельзя, жители смогут отправить детей в оздоровительные лагеря, где для них создадут все условия. Также глава региона пообещал помощь местным властям в решении проблем с питьевой водой и другим необходимым обеспечением. Также специалисты должны провести анализ территорий, чтобы не допускать разрушительных последствий паводков в будущем.