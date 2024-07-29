Текслер встретился с пострадавшими от наводнения жителями Еманжелинска

Губернатор Алексей Текслер 29 июля приехал в подтопленные посёлки Рабочий и Пионерский в Еманжелинске. Глава региона встретился с жителями, а также посетил пункт временного размещения, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В настоящее время в посёлках работают специалисты муниципальной комиссии. Они оценят ущерб, который стихия нанесла имуществу жителей. Люди, которые уже написали заявления на получение материальной помощи, должны получить её в ближайшее время.
«Ситуация сложная, сейчас самое главное, чтобы вода ушла, чтобы можно было заниматься жильём, восстанавливать то, что необходимо. Комиссия муниципальная пройдет по каждому дому, будет оценивать ущерб, дальше все действия в зависимости от проблемы, от ситуации», — отметил Текслер.
Глава региона отметил, что, пока вернуться в затопленные дома нельзя, жители смогут отправить детей в оздоровительные лагеря, где для них создадут все условия. Также глава региона пообещал помощь местным властям в решении проблем с питьевой водой и другим необходимым обеспечением. Также специалисты должны провести анализ территорий, чтобы не допускать разрушительных последствий паводков в будущем.
Напомним, по последним данным ГУ МЧС, в результате выхода водоёмов из берегов подтоплены оказались 325 жилых и 600 садовых домов, а также 1063 приусадебных участка. Самостоятельно места подтопления покинули более 900 человек. Ещё 224 жителя — в том числе 32 ребёнка — из опасных зон эвакуированы силами МЧС и муниципалитетов.