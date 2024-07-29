Главные новости 29 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 29 июля 2024 года.
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу Мадуро на выборах
Аргентина, Перу и Коста-Рика отказались признать победу действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле, обвиняя его в мошенничестве и нарушениях, и выразили надежду на защиту демократии.
Группа «Вагнер» заявила об ожесточенных боях с боевиками в Мали
Группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела бои с боевиками в Мали, есть потери, погиб командир Сергей Шевченко. Бои шли возле Тин-Заутин с боевиками CMA и «Аль-Каиды в Сахеле» (запрещенная в России террористическая группировка).
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале
Между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. На место аварии направлены 115 спасателей. Авария угрожает дачному кооперативу «Балтийский».
В России заработала амнистия за дробление бизнеса
ФНС начала амнистию за дробление бизнеса с 12 июля, обобщив судебную практику в письме для территориальных органов. РБК изучил детали амнистии.
Ученые предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре
Центр «Фобос» сообщил, что произошедшая ночью мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле в конце июля. По словам ученых, слабая магнитная буря класса G1 случится на Земле уже ближайшей ночью.