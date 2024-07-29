Главные новости 29 июля 2024 года

Группа «Вагнер» заявила, что с 22 по 27 июля вела бои с боевиками в Мали, есть потери, погиб командир Сергей Шевченко. Бои шли возле Тин-Заутин с боевиками CMA и «Аль-Каиды в Сахеле» (запрещенная в России террористическая группировка).