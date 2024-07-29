В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

После обнаружения первых случаев заболевания специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели по всем очагам энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров (они являются переносчиками). Вирус лихорадки Западного Нила не был обнаружен. Также были обработаны от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.