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В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане увеличилось с четырех до шести, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по республике.

Источник: РИА Новости

Ранее минздрав Татарстана сообщал о четырех пациентах, которым был поставлен диагноз «лихорадка Западного Нила». Отмечалось, что все заболевшие — жители республики, они никуда не выезжали. Их состояние оценивалось как тяжелое и средней тяжести.

«В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.

После обнаружения первых случаев заболевания специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели по всем очагам энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров (они являются переносчиками). Вирус лихорадки Западного Нила не был обнаружен. Также были обработаны от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.

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