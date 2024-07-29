В Татарстане увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

Ранее минздрав Татарстана сообщал о четырех пациентах, которым был поставлен диагноз «лихорадка Западного Нила». Отмечалось, что все заболевшие — жители республики, они никуда не выезжали. Их состояние оценивалось как тяжелое и средней тяжести.
«В настоящее время в республике шесть подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.
После обнаружения первых случаев заболевания специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели по всем очагам энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловили и исследовали комаров (они являются переносчиками). Вирус лихорадки Западного Нила не был обнаружен. Также были обработаны от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест проживания или отдыха заболевших.