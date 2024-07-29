В Казани из-за жары погибли краснокнижные растения

Кроме того, на островах практически полностью исчез пальчатокоренник мясокрасный. Эти редкие растения произрастали на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Из 35 экземпляров уцелела лишь половина. Также в два раза сократилась численность касатика сибирского, сообщает «Татар-информ».