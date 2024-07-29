В Казани из-за жары погибли краснокнижные растения. Это выявили в ходе учета экоактивисты и биологи, сообщил заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы в Татарстане Сергей Мухачев.
По словам Мухачева, это лето выдалось очень жарким. Растения, растущие на берегах водоемов, практически засохли. В основном пострадали сальвиния плавающая. Из 105 тысяч экземпляров осталось лишь 5,5 тысячи.
Кроме того, на островах практически полностью исчез пальчатокоренник мясокрасный. Эти редкие растения произрастали на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Из 35 экземпляров уцелела лишь половина. Также в два раза сократилась численность касатика сибирского, сообщает «Татар-информ».
Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу. К этому времени в республике проведут большой объем работ с участием научного сообщества.