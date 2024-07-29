«Ошалеть сколько людей», — комментирует происходящее автор видео.
Интернет-пользователи также выразили шок и удивление:
«Это что правда так сейчас в Краснодарском крае?»,
«Муравейник»,
«Уехали уже и не жалеем. Людей кишит просто. Это не отдых и не купание», — пишут комментаторы.
Такая ситуация характерна сейчас для всех популярных курортов Краснодарского края.
Туристов шокировал переполненный пляж в Дивноморском под Геленджиком
Переполненный отдыхающими пляж в поселке Дивноморское под Геленджиком попал на видео. Кадры с места событий, сделанные в минувшие выходные, публикует Telegram-канал «Жизнь на море». На них видно, как сотни людей загорают на песке и купаются в море, полностью заполнив береговую линию.
«Ошалеть сколько людей», — комментирует происходящее автор видео.