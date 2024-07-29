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Туристов шокировал переполненный пляж в Дивноморском под Геленджиком

Переполненный отдыхающими пляж в поселке Дивноморское под Геленджиком попал на видео. Кадры с места событий, сделанные в минувшие выходные, публикует Telegram-канал «Жизнь на море». На них видно, как сотни людей загорают на песке и купаются в море, полностью заполнив береговую линию.

«Ошалеть сколько людей», — комментирует происходящее автор видео.

Интернет-пользователи также выразили шок и удивление:

«Это что правда так сейчас в Краснодарском крае?»,

«Муравейник»,

«Уехали уже и не жалеем. Людей кишит просто. Это не отдых и не купание», — пишут комментаторы.

Такая ситуация характерна сейчас для всех популярных курортов Краснодарского края.

туризм и отдых