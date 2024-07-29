Туристов шокировал переполненный пляж в Дивноморском под Геленджиком

«Ошалеть сколько людей», — комментирует происходящее автор видео.



Интернет-пользователи также выразили шок и удивление:



«Это что правда так сейчас в Краснодарском крае?»,



«Муравейник»,



«Уехали уже и не жалеем. Людей кишит просто. Это не отдых и не купание», — пишут комментаторы.



Такая ситуация характерна сейчас для всех популярных курортов Краснодарского края.