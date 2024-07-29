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В Самарской области задержали 37 пьяных водителей

Самарские инспекторы подвели итоги направленных рейдов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в выходные дни прошли направленные дорожные рейды. Инспекторы задержали водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в госавтоинспекции Самарской области.

— В состоянии опьянения допустили управление транспортом 37 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений, — отметили дорожные полицейские.

Также правоохранители задерживали водителей с незаконной тонировкой. К ответственности привлекли 194 автолюбителей. Подобные рейды проходят на постоянной основе.