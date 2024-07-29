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65-летняя юкка зацвела в Сочи

Юкка Шотти зацвела в Сочи впервые с сентября 2022 года.

В Сочи впервые с сентября 2022 года зацвела 65-летняя юкка Шотти. Растение родом из южной части США и Мексике устойчиво к морозам и засухе.

«Ее длинные сизоватые листья и крупный ствол очень эффектны. Кто не успеет увидеть цветение в эти дни — не расстраивайтесь. Мы заметили формирование еще одного цветоноса», — сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Ствол у юкки изогнутый. Его длина составляет четыре метра, а диаметр веток на высоте груди 21 и 25 сантиметров.

Увидеть цветение юкки можно в Мексиканском отделе Дендрария Сочи, выше цветущей агавы.

Ранее мы писали, что в Сочи зацвела «древесная орхидея» родом из Южной Америки.

флора и фауна