65-летняя юкка зацвела в Сочи

«Ее длинные сизоватые листья и крупный ствол очень эффектны. Кто не успеет увидеть цветение в эти дни — не расстраивайтесь. Мы заметили формирование еще одного цветоноса», — сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.