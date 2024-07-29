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В Омске открыли завод по производству светотехнического оборудования

Открытие предприятия создало десятки новых рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

В Омске запустили завод по производству светотехнического оборудования и малых артихеткрутных форм «Фортис», сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Соглашение об открытии завода ранее было подписано в июне на полях ПМЭФ-2024. Завод входит в состав холдинга, являющимся одним из крупнейших производителей светодиодного оборудования, радиоэлектроники, а также программного обеспечения.

Завод будет производить современное световое оборудование и автоматизированные системы наружного освещения, а также энергоэффективные уличные фонари, светодиодные светильники.

Объем инвестиций составляет порядка 100 млн рублей.