В Омске открыли завод по производству светотехнического оборудования

В Омске запустили завод по производству светотехнического оборудования и малых артихеткрутных форм «Фортис», сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Соглашение об открытии завода ранее было подписано в июне на полях ПМЭФ-2024. Завод входит в состав холдинга, являющимся одним из крупнейших производителей светодиодного оборудования, радиоэлектроники, а также программного обеспечения.
Завод будет производить современное световое оборудование и автоматизированные системы наружного освещения, а также энергоэффективные уличные фонари, светодиодные светильники.
Объем инвестиций составляет порядка 100 млн рублей.