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Фестиваль коренных народов «Северный Аргиш» пройдет в Иркутске 3 августа

Фестиваль будет посвящен семейным традициям и культуре северных народов.

Источник: Комсомольская правда

Областной фестиваль коренных народов «Северный Аргиш» пройдет в Иркутске 3 августа. Мероприятие развернется на площади у памятника Александру |||. Как сообщают в Центре культуры коренных народов Прибайкалья, жители и гости региона познакомятся с ремеслом и обычаями эвенков, и тофаларов.

— В Год семьи фестиваль посвящен семейным традициям и культуре северных народов. В программе семейные конкурсы, выставка, ярмарка, творческая лаборатория, игровая программа и праздничный концерт, — поделились в Центре.

Лаборатория начнет работу в 10:00 в Иркутском краеведческом музее. Затем в 14:00 развлекательная программа и в 17:00 праздничный концерт. Как отмечают организаторы, посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Уже девять лет «Северный Аргиш» помогает сохранять и популяризировать культуру малочисленных народов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что блогера из Иркутска поразила цена за отдых у берегов Байкала. Девушка сравнила стоимость и пришла к выводу, что ее семье Мальдивы будут доступнее, чем Ольхон.