Фестиваль коренных народов «Северный Аргиш» пройдет в Иркутске 3 августа

Лаборатория начнет работу в 10:00 в Иркутском краеведческом музее. Затем в 14:00 развлекательная программа и в 17:00 праздничный концерт. Как отмечают организаторы, посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Уже девять лет «Северный Аргиш» помогает сохранять и популяризировать культуру малочисленных народов.