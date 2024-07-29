Областной фестиваль коренных народов «Северный Аргиш» пройдет в Иркутске 3 августа. Мероприятие развернется на площади у памятника Александру |||. Как сообщают в Центре культуры коренных народов Прибайкалья, жители и гости региона познакомятся с ремеслом и обычаями эвенков, и тофаларов.
— В Год семьи фестиваль посвящен семейным традициям и культуре северных народов. В программе семейные конкурсы, выставка, ярмарка, творческая лаборатория, игровая программа и праздничный концерт, — поделились в Центре.
Лаборатория начнет работу в 10:00 в Иркутском краеведческом музее. Затем в 14:00 развлекательная программа и в 17:00 праздничный концерт. Как отмечают организаторы, посетить мероприятие может бесплатно любой желающий. Уже девять лет «Северный Аргиш» помогает сохранять и популяризировать культуру малочисленных народов.
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