Свердловчанин выиграл 12 млн рублей в лотерею, не отгадав ни одного числа

28 июля житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в государственной лотерее «Забава от Русского лото». Он стал обладателем суперприза 115917-го тиража в размере 11,6 миллиона рублей, не отгадав ни одного числа.
По правилам быстрой лотереи суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного.
«Новоиспеченный миллионер ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр, — рассказали в пресс-службе “Столото”. — Известно лишь, что счастливчик купил билет за 100 рублей в мобильном приложении».