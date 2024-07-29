Главное за неделю: Селин Дион на Олимпиаде-2024, «Таврида. АРТ» и новый альбом CREAM SODA

Об открытии Олимпийских игр во французской столице очень много говорили. Снуп Догг и Джин из BTS стали факелоносцами, на церемонии появились Бейонсе, Леди Гага и другие мировые звезды. Но главное — событие ознаменовало возвращение Селин Дион, которая уже несколько нет не выступает из-за тяжелого неврологического заболевания.