Главное за неделю: Селин Дион на Олимпиаде-2024, «Таврида. АРТ» и новый альбом CREAM SODA

Принесли вам сводку главных новостей за минувшую неделю, Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана и клип с беременной Меган Фокс прилагаются.
Новости недели
Неизлечимо больная Селин Дион выступила на Олимпиаде-2024 в Париже
Об открытии Олимпийских игр во французской столице очень много говорили. Снуп Догг и Джин из BTS стали факелоносцами, на церемонии появились Бейонсе, Леди Гага и другие мировые звезды. Но главное — событие ознаменовало возвращение Селин Дион, которая уже несколько нет не выступает из-за тяжелого неврологического заболевания.
На фестивале «Таврида. АРТ» звезды выступят дуэтами с молодыми артистами
Одно из ключевых творческих мероприятий страны прошло с 26 по 28 июля в Крыму, объединив на одной сцене известных исполнителей и начинающих музыкантов. Подробности здесь.
Вышел трейлер байопика о Бобе Дилане с поющим Тимоти Шаламе
В нем голливудский секс-символ играет молодого Боба Дилана, только приехавшего покорять Нью-Йорк. И, между прочим, поет сам. Детали проекта по ссылке.
Machine Gun Kelly и Jelly Roll выпустили клип Lonely Road с беременной Меган Фокс
Теперь поклонники полагают, что Меган и вправду может быть беременна. Впрочем, с точки зрения музыки это не столь важно, в отличие от того факта, что Machine Gun Kelly подался в кантри. Смотрите новый клип здесь.
Умер Джон Мейолл, один из патриархов британского блюз-рока
Некоторые люди буквально созданы для того, чтобы помогать другим талантам сиять ярче. Именно таким и был Джон Мейолл. Он основал коллектив Bluesbreakers, в котором начинали свой творческий путь Эрик Клэптон, участники группы Fleetwood Mac и многие другие артисты, впоследствии получившие мировую известность. Подробнее в нашем материале.
Релиз недели
CREAM SODA — INTERNET FRIENDS (VIP)
Электронщики представили делюкс-версию своего прошлогоднего альбома INTERNET FRIENDS, в котором аж восемь новых треков. В Звуке альбом доступен в HiFi-качестве.
Материал недели
Нейросети для создания музыки
Мы, конечно, любим слушать живых артистов, но поддерживаем совершенно разное творчество. Так что, если вдруг вам когда-нибудь понадобятся быстрые и удобные инструменты для создания музыки и всяческих экспериментов, заглядывайте в подборку.
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