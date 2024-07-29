Лингуанотто был 81 год.
Кондитер считается создателем рецепта пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне. Десерт был придуман в период его работы в ресторане Le Beccherie в Тревизо. В меню ресторана тирамису в привычном всем «классическом» варианте впервые появился в 1972 году.
По одной из версий, тирамису Лингуанотто создал на базе рецепта жены владельца заведения. Она еще в 1950-х годах придумала десерт из кофе и яичного крема. Лингуанотто же заменил яичный крем на маскарпоне.
Версия десерта Лингуанотто закреплена в нотариальном акте составленном тремя членами Итальянской академии кулинарии из Тревизо.
Сам Лингуаното при этом ранее рассказывал СМИ, что изначально тирамису планировался как мороженое, однако затем стал тем десертом, который существует уже много десятилетий.
Для посетителей публичного дома
В итальянском прессе в настоящее время разгорелись споры, касающиеся всемирно известного десерта. Многие эксперты в кондитерской сфере относят возникновение тирамису к 18−19 векам.
По одной из самых популярных версий, первоначально тирамису создавался как разновидность классического эгг-нога, предназначенного для мужчин, часто посещавших дома свиданий, от которого и произошло первоначальное название «тирамису» (tira mi su — подними меня вверх).
Тем не менее, все сходятся во мнении, что Лингуанотто сделал много для популяризации тирамису: он заново открыл и перезапустил знаменитый десерт.
В современной классической версии десерт состоит из шести основных ингредиентов: яиц (желток и по желанию белок), специального печенья «Савоярди», сахара, маскарпоне, кофе и какао.