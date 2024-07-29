Умер создатель современной версии десерта «тирамису»

Кондитер считается создателем рецепта пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне. Десерт был придуман в период его работы в ресторане Le Beccherie в Тревизо. В меню ресторана тирамису в привычном всем «классическом» варианте впервые появился в 1972 году.