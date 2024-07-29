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Стало еще больше полосок: в Челябинском зоопарке родилась зебра

В Челябинском зоопарке родилась зебра.

Источник: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке пополнение — на свет появилась маленькая зебра.

Мамой полосатого чуда стала зебра Зефирка. До этого она уже дважды приносила жеребят.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, роды прошли в ночь с пятницы на субботу без осложнений, малышка-зебра почти сразу встала на ноги и уже разгуливает по вольеру вместе с матерью.

Пока что Зефирка с жеребенком находятся в отдельном загоне и могут спрятаться в сарайчике, где поддерживают температуру в +20, так что прохладная южноуральская погода новорожденной не страшна.