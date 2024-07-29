В Новосибирске массово проверяют квартиры с мигрантами

В течение недели в регион въехали 8 803 иностранных гражданина, выехали 8 434. Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин сообщил, что в ходе рейдов было проверено 22 объекта пребывания мигрантов, выявлено 138 правонарушений и выдворено 45 человек за нарушение правил пребывания. Об этом сообщает VN.ru.
26 июля силовики проверили жилые дома в Хилокском микрорайоне Новосибирска. В ходе рейда были проверены 54 человека, 22 из которых доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.
Мигранты в Хилокском микрорайоне проживают в ветхих бараках, где в каждой комнате живут по восемь человек. Также проверяется соблюдение языковых норм мигрантами.