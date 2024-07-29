Мощные магнитные бури ждут омичей в середине недели

В открытых источниках таким людям советуют выспаться и правильно питаться — пренебрежение этими правилами делает организм метеозависимых людей более чувствительными перед магнитными бурями. Из продуктов эксперты советуют выбирать те, которые богаты кальцием, железом, аскорбиновой кислотой и калием.