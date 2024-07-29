Мощные магнитные бури ждут омичей в середине недели

Во вторник и среду, 30 и 31 июля, в Омске ожидается мощнейшая магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная буря в Омске начнется в 00:00 часов 30 июля и сохранится до 21:00 часов 31 июля. Пик бури придется на период с 18:00 до 21:00 30 июля.
Метеозависимые люди могут в эти дни испытывать недомогания, апатию, головную боль и тошноту, а также усиление хронических заболеваний.
В открытых источниках таким людям советуют выспаться и правильно питаться — пренебрежение этими правилами делает организм метеозависимых людей более чувствительными перед магнитными бурями. Из продуктов эксперты советуют выбирать те, которые богаты кальцием, железом, аскорбиновой кислотой и калием.