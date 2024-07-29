Куда пойти на День города-2024 в Омске: программа мероприятий

Напомним, год основания Омска — 1716. Традиционно День города омичи празднуют в первые выходные августа. Торжественно праздновать его начали при первом мэре Омска Юрие Шойхете (он был мэром с 1991 по 1994 год). В дореволюционное и в советское время ежегодного празднования Дня города не было. Масштабно отмечались лишь круглые даты.
С тех пор традициями Дня города в Омске стали такие мероприятия как Сибирский международный марафон, выставка зелёного строительства «Флора» и фестиваль «Щит Сибири». На сегодняшний день программа празднования удовлетворяет и молодёжь, и старшее поколение омичей. Рассказываем, куда сходить и что посетить на День города в Омске в 2024 году.
2 августа
Что: Выставка зелёного строительства «Флора-2024».
Где: Выставочный и Воскресенский сквер.
Во сколько: 16:00.
Выставка торжественно откроется в 16:00 на главной сцене Выставочного сквера. В этом году она посвящена теме семьи. Всего в Выставочном и Воскресенском скверах планируется установить более 30 ландшафтных цветочных экспозиций, среди которых будут цветочные скульптуры Петра и Февронии, семейное древо с фотографиями Омска прошлых лет, игрушки (неваляшка и кубики), матрёшки и другие экспонаты. Выставка будет работать пять дней.
Что: Фестиваль уличного кино.
Где: Бульвар Мартынова.
Во сколько: 18:00.
Зрители смогут смотреть фильмы сразу на двух площадках: на открытой сцене на бульваре Мартынова и в арт-пространстве Городского музея «Искусство Омска». Представлены будут картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звёзд кино, а также кинодебют футболиста Артёма Дзюбы.
Показ конкурсных работ фестиваля начнётся в 20:30 и по его окончанию любой зритель сможет проголосовать за лучшую киноленту фестиваля, отметив фонариком понравившийся фильм. Победитель получит миллион рублей.
3 августа
Самый насыщенный день празднования Дня города — суббота. Празднования начнётся с 8 утра и завершится только глубоким вечером. Салюта в этом году в городе не будет, но запланирована масса других интересных мероприятий.
Что: Сибирский международный марафон.
Где: Соборная площадь.
Во сколько: с 8:00 до 14:00.
В этом году на медалях для спортсменов, пробежавших дистанции 10 и 42 километра, будут изображены две реки — Иртыш и Омь, на слиянии которых был основан Омск. Символично то, что и марафон в этом году будет проходить вдоль реки — по Иртышской набережной и набережной Тухачевского. В забеге примут участие спортсмены из Кении и Эфиопии, а также планируется участие спортсменов из Марокко и Индии.
Что: Фестиваль «Омский SUP».
Где: Акватория реки Иртыш (от улицы Рождественского до улицы Кемеровской).
Во сколько: с 9:00 до 12:00.
Одновременно с марафоном стартуют соревнования и на реке. Участники преодолеют дистанцию восемь километров на сапбордах по Иртышу. Старт — в районе железнодорожного вокзала от улицы Рождественского на затоне Речпорта, а финиш — у улицы Кемеровской.
Что: Фестиваль киберспорта.
Где: Смотровая площадка и набережная у реки Омь (за Аллеей олимпийских чемпионов).
Во сколько:
Участников ждут два турнира по двум дисциплинам: хоккей и футбол. Все лучшие моменты турнира и финальные игры будут транслироваться на большом экране.
Что: Парусная регата, посвященная Дню города Омска.
Где: Акватория реки Иртыш.
Во сколько:
В зрелищных соревнования ожидается около 40 участников. Спортсмены будут выступать в классе «крейсерские яхты».
Что: Парк Победы.
Где: Фестиваль исторической реконструкции «Щит Сибири. Устроение земли Сибирской».
Во сколько:
В формате «живой истории» гостям фестиваля представят эпоху античности, раннее и развитое средневековье, период освоения Сибири в 17 веке и период Великой Отечественной войны.
Что: Кулинарный Любинский: рецепты сибирской кухни.
Где: Любинский проспект.
Во сколько:
На фестивале можно будет попробовать блюда сибирской кухни, а его изюминкой будет огромный пирог в виде ракеты «Ангара» длиной порядка 10 метров.
Что: Турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек города Омска 2024 года».
Где: Площадь Победы.
Во сколько:
Турнир по силовому экстриму соберёт самых сильных людей Омска. Традиционно в программе мероприятий силовое многоборье с использованием штанг, бревен, металлических блоков, камней и других тяжелоатлетических снарядов.
Что: Концерт группы «5УТРА».
Где: Омская крепость.
Во сколько: 20:30.
Праздник в Омской крепости организует «Омский бекон». На территории комплекса будут организованы фотозоны и интерактивные площадки. Развлекать омичей, помимо концерта, будут шоу барабанщиков и фаер-шоу.
Что: Концерт «В ритме города». Хедлайнер — группа PIZZA и Виталий Гогунский.
Где: Соборная площадь.
Во сколько: 18:00 — 22:00.
На концерте запланировано выступление групп «Супер Good» и «Tequila Band». В 19:40 на сцену выйдет Виталий Гогунский, известный омичам по роли Кузи в сериале «Универ», в 20:30 состоится церемония награждения победителей Сибирского международного марафона. В 21:00 к омичам с поздравлением обратиться мэр Омска Сергей Шелест, а концерт группы PIZZA начнётся в 21:15.
4 августа
Что: Фестиваль экстремального спорта.
Где: Скейт-парк на Бударина.
Во сколько:
Спортсмены продемонстрируют свои умения в следующих дисциплинах: скейтбординг-стрит, BMX-стрит, самокат, ролики. Запланированы также выступления диджеев.
Что: Исторический фестиваль «Град Петров. История Омска в
Где: Музей-исторический парк «Омская крепость».
Во сколько:
Омичей ждёт интерактивный квест по площадкам: каждый гость сможет принять участие в зрелищных мастер-классах и узнать историю своих предков, освоить различное военное искусство, попробовать знаменитую петровскую кашу.
Что: Выставка ретро-авто и мототехники.
Где: Территория стадиона ДОСААФ (улица 3-я Островская, 2а).
Во сколько:
На спортивно-техническом празднике, помимо выставки, устроят показательные выступления автомобилистов и продемонстрируют фигурное вождение автомобиля.