Новая книга фронтмена Lamb of God Рэнди Блая выйдет в следующем году

Издательство Hachette Books описало произведение как «захватывающие и откровенные мемуары о саморазвитии и сохранении правильного взгляда на вещи в трудные времена». Блай описывает в ней свое детство, рассказывает о своем подходе к жизни, передает Blabbermouth. Книга разделена на главы, каждая из которых представляет собой отдельную историю.