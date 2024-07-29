Ушел из жизни почетный гражданин Владивостока Эдуард Барсегов

Почётный гражданин Владивостока Эдуард Владимирович Барсегов скончался 29 июля на 85-м году жизни. Об этом проинформировали Администрация города Владивостока и Совет Почётных граждан, сообщает ИА PrimaMedia.
Эдуард Барсегов был известен как автор множества значимых монументальных произведений, в том числе памятника Александру Пушкину, расположенного напротив Пушкинского театра, а также монумента, посвящённого Кириллу и Мефодию, выполненного из металла и гранита.
Его творческое наследие присутствует в коллекциях многих художественных музеев, галерей, ведомственных музеев, а также частных собраний в России и за рубежом, включая США, Германию, Австралию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За свои достижения в области изобразительного искусства и активную общественную деятельность Эдуард Барсегов был награжден Орденом Почёта РФ, медалью А. С. Пушкина и другими ведомственными наградами.
Звание Почётного гражданина было присвоено ему 25 апреля 2024 года.
Администрация города и Совет Почётных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Эдуарда Владимировича. Информация о месте и времени прощания будет объявлена дополнительно.