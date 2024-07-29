Ушел из жизни почетный гражданин Владивостока Эдуард Барсегов

Его творческое наследие присутствует в коллекциях многих художественных музеев, галерей, ведомственных музеев, а также частных собраний в России и за рубежом, включая США, Германию, Австралию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. За свои достижения в области изобразительного искусства и активную общественную деятельность Эдуард Барсегов был награжден Орденом Почёта РФ, медалью А. С. Пушкина и другими ведомственными наградами.