В сети обсуждают новый выход Дженнифер Энистон на публику: «Ее лицо изуродовано»

«Ее лицо изуродовано. Она выглядит очень плохо в последнее время», «Она сделала что-то, что испортило ее лицо», «У нее сейчас такое мужественное лицо», «Ее лицо становится неузнаваемым», «Что-то не так с ее лицом!», «Она становится похожа на восковую фигуру», — писали интернет-пользователи в комментариях.