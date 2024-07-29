Басманный суд может продлить арест омскому экс-министру Куприянову

Басманный суд Москвы назначил слушание по продлению ареста бывшему омскому министру труда и соцразвития Владимиру Куприянову. Слушание назначено уже на этот четверг, 1 августа.
Напомним, 25 мая губернатор Омской области уволил Куприянова с должности министра труда. Чиновник занимал эту должность почти 10 лет. Затем из-за уголовного дела Куприянова задержали. Для этого из Москвы вылетела группа оперативников. После чиновника этапировали в столицу, 6 июня его отравили в СИЗО.
Куприянова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет колонии. Позже стало известно, что чиновника «сдал» его знакомый Башуров.
В конце июня Куприянов попытался обжаловать свой арест, однако суд оставил его под стражей.