Басманный суд может продлить арест омскому экс-министру Куприянову

Напомним, 25 мая губернатор Омской области уволил Куприянова с должности министра труда. Чиновник занимал эту должность почти 10 лет. Затем из-за уголовного дела Куприянова задержали. Для этого из Москвы вылетела группа оперативников. После чиновника этапировали в столицу, 6 июня его отравили в СИЗО.