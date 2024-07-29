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Чилля отступает, но не сдается. Погода на вторую половину недели

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На стыке июля и августа ночи в Узбекистане станут прохладней, но дневная температура по-прежнему превысит 40 градусов, лишь в горных районах наметится долгожданный спад жары, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Сакраменто: +14° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет рассказал, какая погода ждет узбекистанцев со среды по пятницу в период с 31 июля по 2 августа.

Каракалпакстан и Хорезмская область.

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 31 июля и 2 августа 34−39 градусов, 1 августа 36−41 градус.

Бухарская и Навоийская области.

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду с пыльным поземком. Температура 31 июля ночью 21−26 градусов, днем 36−41 градус, 1—2 августа ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса, местами до 44 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области.

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 1—2 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду с пыльным поземком. Температура ночью 31 июля 20−25 градусов, 1—2 августа 22−27 градусов, днем 36−41 градус.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области.

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, 1—2 августа местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду с пыльным поземком. Температура ночью 23−28 градусов, днем 37−42 градуса, местами до 44 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области.

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 31 июля 34−39 градусов, 1—2 августа 35−40 градусов.

Горные районы республики.

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 14−19 градусов, днем 31 июля 25−30 градусов, 1—2 августа 28−33 градуса.