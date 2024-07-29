Чилля отступает, но не сдается. Погода на вторую половину недели

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На стыке июля и августа ночи в Узбекистане станут прохладней, но дневная температура по-прежнему превысит 40 градусов, лишь в горных районах наметится долгожданный спад жары, сообщает корреспондент Podrobno.uz.