Чилля отступает, но не сдается. Погода на вторую половину недели

Узгидромет рассказал, какая погода ждет узбекистанцев со среды по пятницу в период с 31 июля по 2 августа.
Каракалпакстан и Хорезмская область.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 31 июля и 2 августа 34−39 градусов, 1 августа 36−41 градус.
Бухарская и Навоийская области.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду с пыльным поземком. Температура 31 июля ночью 21−26 градусов, днем 36−41 градус,
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду,
Андижанская, Наманганская и Ферганская области.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура ночью 20−25 градусов, днем 31 июля 34−39 градусов,
Горные районы республики.
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 13−18 метров в секунду. Температура ночью 14−19 градусов, днем 31 июля 25−30 градусов,