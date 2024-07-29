Горящий супермаркет в Гурьевске и парад в День ВМФ: 12 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

Горящий супермаркет в Гурьевске, парад в День ВМФ и отменённые паромы с Балткосы — «Клопс» вспомнил события, которые обсуждали 27 и 28 июля.
1. В воскресенье в гурьевском супермаркете «Виктория» произошёл пожар. На втором этаже, где располагался склад, горела картонная упаковка. 50 человек успели покинуть здание до приезда пожарных.
2. В Балтийске в День ВМФ России прошёл парад. Впечатляющие кадры сделал фотокорреспондент «Клопс».
3. Калининградцы с трудом смогли добраться домой после праздника в Балтийске. За час из города уехали пять автобусов 107-го маршрута, которые были забиты битком.
4. Вечером в воскресенье, 28 июля, отдыхающие не смогли уехать с Балткосы. Паромы не ходили из-за непогоды. 200 машин встали в очередь, которая протянулась до Ржавого города.
5. Несколько посёлков под Калининградом, в том числе Малое Исаково и Васильково, остались без света из-за непогоды. В Багратионовске упавшее на дорогу дерево повалило стоявший рядом столб электропередачи и оборвало провода.
6. Моряки Балтийского флота прибыли на Кубу. Отряд кораблей салютовал на рейде Гаваны. В ответ из крепости Кастильо Эль-Морро также произвели приветственный салют. Стоянка продлится до 30 июля.
7. Подразделения военной полиции в Калининградской области подняли по тревоге в рамках тренировки по антитеррору. В учениях задействовали 40 военнослужащих и десять единиц техники.
8. В субботу, 27 июля, на Северном обходе около ТЦ «Акорус» столкнулись по меньшей мере три автомобиля. О пострадавших не сообщалось.
9. На погранпереходе Мамоново — Гжехотки задержали русского немца, который пытался въехать в страну на Mercedes, угнанном в Германии в 2019 году. Машину у 47-летнего мужчины изъяли, дело передали сотрудникам полиции в Бранево.
10. В ночь на субботу, 27 июля, и утром по Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой области ударили дроны, которые перехватили дежурными средствами ПВО. В утренние часы ещё семь беспилотников атаковали Рязанскую, Белгородскую и Саратовскую области.
11. В Волгоградской области разбился истребитель Су-34 ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полёт без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность.
12. Международный олимпийский комитет (МОК) удалил запись церемонии открытия Игр в Париже, а также её сокращённую версию со своего официального сайта и YouTube. Причиной стал разразившийся скандал вокруг гротескной демонстрации человеческих пороков.