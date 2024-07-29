Горящий супермаркет в Гурьевске и парад в День ВМФ: 12 событий, которые обсуждали калининградцы в выходные

4. Вечером в воскресенье, 28 июля, отдыхающие не смогли уехать с Балткосы. Паромы не ходили из-за непогоды. 200 машин встали в очередь, которая протянулась до Ржавого города.



5. Несколько посёлков под Калининградом, в том числе Малое Исаково и Васильково, остались без света из-за непогоды. В Багратионовске упавшее на дорогу дерево повалило стоявший рядом столб электропередачи и оборвало провода.



6. Моряки Балтийского флота прибыли на Кубу. Отряд кораблей салютовал на рейде Гаваны. В ответ из крепости Кастильо Эль-Морро также произвели приветственный салют. Стоянка продлится до 30 июля.



7. Подразделения военной полиции в Калининградской области подняли по тревоге в рамках тренировки по антитеррору. В учениях задействовали 40 военнослужащих и десять единиц техники.



8. В субботу, 27 июля, на Северном обходе около ТЦ «Акорус» столкнулись по меньшей мере три автомобиля. О пострадавших не сообщалось.



9. На погранпереходе Мамоново — Гжехотки задержали русского немца, который пытался въехать в страну на Mercedes, угнанном в Германии в 2019 году. Машину у 47-летнего мужчины изъяли, дело передали сотрудникам полиции в Бранево.