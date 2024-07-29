Самарцев ждет очередная дождливая неделя

Судя по опубликованным данным, конец июля будет дождливым и облачным, при этом температура воздуха будет держаться выше отметки в +24 градуса. 1 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза, порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду, температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов.