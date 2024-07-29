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Самарцев ждет очередная дождливая неделя

Тепло не торопится возвращаться в Самарскую область.

Сейчас в Сакраменто: +16° 3 м/с 77% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области последние дни погоду определяет антициклон. Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали, какой погода будет на этой неделе.

Судя по опубликованным данным, конец июля будет дождливым и облачным, при этом температура воздуха будет держаться выше отметки в +24 градуса. 1 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза, порывы ветра достигнут 8−13 метров в секунду, температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов.

2 августа будет также облачно, местами дождь, температура воздуха от +20 до +25 градусов. 3 августа ветер сменит направление, температура воздуха останется на прежнем уровне.