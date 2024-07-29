Магнитная буря надвигается на Нижегородскую область. Об этом свидетельствуют данные сервиса my-calend.ru.
Сегодня, 29 июля, ожидается буря силой 4 балла. Нижегородцам советуют ограничить физическую нагрузку и провести больше времени на свежем воздухе.
«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 30 июля. Ее сила составит 7 баллов. В этот день возможны сильные головные боли, перепады артериального давления. Не исключено возобновление хронических болезней», — говорится на сайте.
Ранее биолог Мария Ведунова рассказала редакции сайта pravda-nn.ru, как магнитные бури воздействуют на самочувствие людей. А кандидат физико-математических наук Михаил Викторов уверен, что возмущения электромагнитного фона на поверхности Земли для человека незаметны.