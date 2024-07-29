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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 30 июля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 30 июля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Сакраменто: +15° 3 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, ночью местами сильные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью и утром во многих районах, а днем местами порывы достигнут 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12−17 градусов, а днем — плюс 19−25 градусов.