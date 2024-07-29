Как отмечают Ильин день и почему считается, что в этот праздник нельзя купаться

* Не предаваться чревоугодию. В Ильин день часто устраивали большие трапезы, но во время них предписывается соблюдать умеренность.

* Не предаваться разврату.

* Не ругаться с родными и близкими и не сквернословить.

* Не купаться в озерах и водоемах. По поверьям, вода смоет счастье и здоровье, а пророк Илия нашлет гром на тех, кто полезет в водоем в праздник. Кроме того, считалось, что купаться не стоит не только в сам Ильин день, но и после него.

* Не рыбачить. Считается, что улов в этот день может привлечь нечисть.