Освящение «Нового Херсонеса» состоялось в Севастополе

Вчера, 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и в День Крещения Руси, в Севастополе состоялось освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Участники прошли крестным ходом от музея Христианства до Свято-Владимирского собора, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительства региона и Крыма.
Духовенство совершило чин освящения основных объектов музейно-храмового комплекса — музеев Христианства, Античности и Византии, Крыма и Новороссии, храма-парка, амфитеатра «Грифон-арена», а также реконструированного «Византийского квартала» времен князя Владимира. По окончании крестного хода состоялась Божественная литургия. Она прошла в Свято-Владимирском соборе, который открылся после реконструкции.
Рядом с собором установили и открыли памятник святому равноапостольному князю Владимиру.
— Херсонес — колыбель тысячелетней российской истории, один из главных символов нашей цивилизации. Здесь крестился святой князь Владимир, здесь духовные истоки Русского мира. Здесь не только наше прошлое, но и будущее. Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — объект культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Уверен, что трудами Владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе. Такие проекты — это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи.
Нас объединяет общая вера, история и судьба, общие ценности, идеалы. Нас объединяет наследие святого Владимира. Мы храним верность выбору, сделанному равноапостольным князем. В этом наша сила и залог нашей Победы, — прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.