Освящение «Нового Херсонеса» состоялось в Севастополе

— Херсонес — колыбель тысячелетней российской истории, один из главных символов нашей цивилизации. Здесь крестился святой князь Владимир, здесь духовные истоки Русского мира. Здесь не только наше прошлое, но и будущее. Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» — объект культуры мирового уровня, которым будут гордиться грядущие поколения. Уверен, что трудами Владыки Тихона в подобном формате в перспективе будет создан комплекс и на Неаполе Скифском в Симферополе. Такие проекты — это возвращение к нашим историческим корням, духовная и культурная основа для воспитания молодежи.