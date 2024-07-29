Казахстанцев предупредили об очередной утечке данных

«Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте».Центр анализа и расследования кибератак Среди слитых данных обнаружены и отечественные ресурсы: слив БД управления сервисной станцией — Россия и Казахстан — Резервная копия SQL, доступ и SCADA;данные транспортно-логистической компании Spark;слив БД студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима;утечка базы данных B2B 2GIS Казахстан за 24.06.2022;старый слив данных пользователей Yandex Food из Казахстана и России;утечка данных пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год. «По некоторым сведениям, эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса — Конора Брайана Фитцпатри. Кроме того, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума. В одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк».