Палящее пекло на Кубани продержится до конца июля

Начало новой недели на Кубани обещает быть, как и в последние недели июля, жарким. Столбики термометров останутся на прежнем уровне. Так, днем 29 июля в регионе осадков в регионе не обещают. А воздух прогреется до +30…35 градусов.
Но уже к середине недели прогноз меняется. Жителям и туристам не рекомендуют далеко прятать зонтики. В Краснодарском крае пройдут дожди. Осадки слегка понизят температуру и остудят воздух. Дожди в регионе обещают кратковременные и вместе с грозой. Местами в крае пройдут и ливни с градом. А порывы ветра днем могут усилиться до 15−20 м/с.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 30 и 31 июля термометры покажут +16…21 градус. Днем 30 июля температура понизится до +28…33 градусов. А днем 31 июля столбики термометров опустятся до +24…29 градусов.
На Черноморском побережье ночью 30 и 31 июля обещают до +18…23 градусов. Днем 30 июля температура будет держаться на уровне +28…33 градуса. А 31 июля снизится до +26…31 градуса.
Вместе с тем жителям и гостям Краснодарского края напоминают о высокой пожароопасности. В регионе действует экстренное предупреждение. Спасатели просят туристов и местных жителей соблюдать пожарную безопасность, особенно в лесах.