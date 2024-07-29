Палящее пекло на Кубани продержится до конца июля

Но уже к середине недели прогноз меняется. Жителям и туристам не рекомендуют далеко прятать зонтики. В Краснодарском крае пройдут дожди. Осадки слегка понизят температуру и остудят воздух. Дожди в регионе обещают кратковременные и вместе с грозой. Местами в крае пройдут и ливни с градом. А порывы ветра днем могут усилиться до 15−20 м/с.