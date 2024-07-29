В Иркутской области выявили более 1,7 тысячи опасных мест для купания

Инспекторы ГИМС обследовали места отдыха жителей Иркутской области. По итогам рейдов выяснилось, что смертельную опасность несут более 1,7 тысячи водоемов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона на большинстве участков есть сильное подводное течение, холодная вода и загрязненное дно.
— С отдыхающими проведены беседы — охват составил порядка семи тысяч человек. Всего проинструктировано с распространением листовок и памяток более 12 тысяч граждан. Профилактическая работа и занятия проведены с детьми в оздоровительных лагерях и с туристами, — поделились в ведомстве.
Также на берегах акваторий продолжают устанавливать информационные и запрещающие купание аншлаги. Во время профилактических мероприятий было составлено более сотни административных протоколов. Что касается водителей маломерных судов, то они нарушали правила перевозки пассажиров — не предоставляли жилеты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние три дня в Приангарье утонуло шесть человек. Большая часть из них заходила в воду в состоянии опьянения, что стало причиной трагедии.