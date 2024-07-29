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В Иркутской области выявили более 1,7 тысячи опасных мест для купания

Отдых в таких местах может быть смертельно опасен.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы ГИМС обследовали места отдыха жителей Иркутской области. По итогам рейдов выяснилось, что смертельную опасность несут более 1,7 тысячи водоемов. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона на большинстве участков есть сильное подводное течение, холодная вода и загрязненное дно.

— С отдыхающими проведены беседы — охват составил порядка семи тысяч человек. Всего проинструктировано с распространением листовок и памяток более 12 тысяч граждан. Профилактическая работа и занятия проведены с детьми в оздоровительных лагерях и с туристами, — поделились в ведомстве.

Также на берегах акваторий продолжают устанавливать информационные и запрещающие купание аншлаги. Во время профилактических мероприятий было составлено более сотни административных протоколов. Что касается водителей маломерных судов, то они нарушали правила перевозки пассажиров — не предоставляли жилеты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние три дня в Приангарье утонуло шесть человек. Большая часть из них заходила в воду в состоянии опьянения, что стало причиной трагедии.