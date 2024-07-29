В Иркутской области выявили более 1,7 тысячи опасных мест для купания

— С отдыхающими проведены беседы — охват составил порядка семи тысяч человек. Всего проинструктировано с распространением листовок и памяток более 12 тысяч граждан. Профилактическая работа и занятия проведены с детьми в оздоровительных лагерях и с туристами, — поделились в ведомстве.