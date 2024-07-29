Лотосы Комарова украсили Хабаровский край: нежные фотографии

35
Если вы захотите посмотреть на них вживую, то помните, что их ни в коем случае нельзя тревожить, трогать или срывать. Также можете посмотреть на яркие фотографии уникального растения в нашем фоторепортаже.
В 40 километрах от Хабаровска вновь зацвели самые нежные растения — лотосы Комарова. И хоть один бутон живет только один день, полюбоваться на них можно успеть, так как расцветают они по очереди. Растения находятся недалеко от села Галкино.
Если вы захотите посмотреть на них вживую, то помните, что их ни в коем случае нельзя тревожить, трогать или срывать. Также можете посмотреть на яркие фотографии уникального растения в нашем фоторепортаже.