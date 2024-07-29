В Красноярском крае массово проверяют таксистов

С 22 по 31 июля правоохранители проводят массовые проверки нелегальных таксистов. Полицейские останавливают автомобили для тщательной проверки. Особое внимание уделяется правилам по перевозке детей.
«С начала проведения полномасштабных проверок к ответственности привлечены 7 водителей такси за незаконную деятельность и 77 за нарушения ПДД. В 2024 году зафиксировано 1700 нарушений со стороны водителей такси, из них 68 по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ», — сообщает ГИБДД по краю.
Добавим, что перед поездкой на такси надо проверить разрешение на перевозку пассажиров. Это можно сделать через сайт Министерства транспорта или спросить у водителя.