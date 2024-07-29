В Красноярском крае массово проверяют таксистов

«С начала проведения полномасштабных проверок к ответственности привлечены 7 водителей такси за незаконную деятельность и 77 за нарушения ПДД. В 2024 году зафиксировано 1700 нарушений со стороны водителей такси, из них 68 по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ», — сообщает ГИБДД по краю.