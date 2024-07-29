Сакраменто
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд допросил экс-мэра Красноярска Ерёмина по делу депутата Глискова

Сергей Ерёмин давал показания более полутора часов.

Бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин 29 июля дал показания по уголовному делу депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, обвиняемого в вымогательстве крупной взятки. Как сообщают сторонники подсудимого в соцсетях, опрашивали экс-главу города по видеосвязи.

Сергей Ерёмин давал показания более полутора часов. Слушателей на заседание суда по делу Глискова не пустили, а съёмку видео в зале запретили.

Ранее по уголовному делу депутата Александра Глискова допрашивали вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко и бывшего главу края Виктора Толоконского.

Напомним, депутата Александра Глискова обвиняют в вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у бывшего заместителя гендиректора АО «КрайДЭО» Самеда Юсубова.

Как утверждает следствие, за эти деньги Глисков пообещал Юсубову покровительствовать по службе. Политик обвинения отрицает, а также сообщает, что готов пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.