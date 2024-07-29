Суд допросил экс-мэра Красноярска Ерёмина по делу депутата Глискова

Бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин 29 июля дал показания по уголовному делу депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, обвиняемого в вымогательстве крупной взятки. Как сообщают сторонники подсудимого в соцсетях, опрашивали экс-главу города по видеосвязи.
Сергей Ерёмин давал показания более полутора часов. Слушателей на заседание суда по делу Глискова не пустили, а съёмку видео в зале запретили.
Ранее по уголовному делу депутата Александра Глискова допрашивали вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко и бывшего главу края Виктора Толоконского.
Напомним, депутата Александра Глискова обвиняют в вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у бывшего заместителя гендиректора АО «КрайДЭО» Самеда Юсубова.
Как утверждает следствие, за эти деньги Глисков пообещал Юсубову покровительствовать по службе. Политик обвинения отрицает, а также сообщает, что готов пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.